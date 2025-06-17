flag
Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

4 шиллинга 1828 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - 4 шиллинга 1828 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - 4 шиллинга 1828 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,500)
  • Вес3,057 гр
  • Чистого серебра (0,0491 oz) 1,5285 гр
  • Диаметр21,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC69,884

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал4 шиллинга
  • Год1828
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 4 шиллинга 1828 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 4183 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 320 EUR. Торги состоялись 9 октября 2018.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1828 на аукционе Aurea - 12 декабря 2024
ПродавецAurea
Дата12 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 1600 CZK
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1828 на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1828 на аукционе Grün - 11 мая 2022
ПродавецGrün
Дата11 мая 2022
СохранностьAU
Цена
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1828 на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1828 на аукционе Künker - 13 марта 2002
ПродавецKünker
Дата13 марта 2002
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 4 шиллинга 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Мекленбург-ШверинаКаталог монет Фридриха Франца IМонеты Мекленбург-Шверина 1828 годаВсе мекленбург-шверинские монетымекленбург-шверинские серебряные монетымекленбург-шверинские монеты номиналом 4 шиллингаНумизматические аукционы