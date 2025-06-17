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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Дукат 1830 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - Дукат 1830 года - цена золотой монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - Дукат 1830 года - цена золотой монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,896)
  • Вес3,49 гр
  • Чистого золота (0,1005 oz) 3,127 гр
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • НоминалДукат
  • Год1830
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты Дукат 1830 года. Это золотая монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 4993 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 36000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Мекленбург-Шверин Дукат 1830 на аукционе SINCONA - 24 октября 2012
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2012
СохранностьXF
Цена
26791 $
Цена в валюте аукциона 25000 CHF
Мекленбург-Шверин Дукат 1830 на аукционе Künker - 21 июня 2012
ПродавецKünker
Дата21 июня 2012
СохранностьAU
Цена
45518 $
Цена в валюте аукциона 36000 EUR
Мекленбург-Шверин Дукат 1830 на аукционе UBS - 7 сентября 2010
ПродавецUBS
Дата7 сентября 2010
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин Дукат 1830 на аукционе UBS - 8 сентября 2009
ПродавецUBS
Дата8 сентября 2009
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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