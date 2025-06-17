Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
Дукат 1830 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,896)
- Вес3,49 гр
- Чистого золота (0,1005 oz) 3,127 гр
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC2
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- НоминалДукат
- Год1830
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты Дукат 1830 года. Это золотая монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 4993 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 36000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
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