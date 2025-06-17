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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

2 талера 1830 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - 2 талера 1830 года - цена золотой монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - 2 талера 1830 года - цена золотой монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,896)
  • Вес3,12 гр
  • Чистого золота (0,0899 oz) 2,7955 гр
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал2 талера
  • Год1830
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 2 талера 1830 года. Это золотая монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 3506 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 30000 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 2 талера 1830 на аукционе Künker - 26 июня 2020
ПродавецKünker
Дата26 июня 2020
СохранностьAU
Цена
******
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