Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
2 талера 1830 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,896)
- Вес3,12 гр
- Чистого золота (0,0899 oz) 2,7955 гр
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- Номинал2 талера
- Год1830
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 2 талера 1830 года. Это золотая монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 3506 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 30000 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.
Сохранность
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