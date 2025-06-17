Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
4 шиллинга 1830 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,500)
- Вес3,057 гр
- Чистого серебра (0,0491 oz) 1,5285 гр
- Диаметр21,5 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC1,792,561
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- Номинал4 шиллинга
- Год1830
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 4 шиллинга 1830 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 974 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 140 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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