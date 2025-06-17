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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

4 шиллинга 1830 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - 4 шиллинга 1830 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - 4 шиллинга 1830 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,500)
  • Вес3,057 гр
  • Чистого серебра (0,0491 oz) 1,5285 гр
  • Диаметр21,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,792,561

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал4 шиллинга
  • Год1830
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 4 шиллинга 1830 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 974 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 140 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1830 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 10 апреля 2025
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1830 на аукционе Höhn - 16 ноября 2024
ПродавецHöhn
Дата16 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1830 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 сентября 2023
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1830 на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1830 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1830 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 марта 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 марта 2021
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1830 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1830 на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1830 на аукционе Höhn - 25 октября 2014
ПродавецHöhn
Дата25 октября 2014
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1830 на аукционе Höhn - 3 мая 2014
ПродавецHöhn
Дата3 мая 2014
СохранностьAU
Цена
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1830 на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1830 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1830 на аукционе Künker - 13 марта 2002
ПродавецKünker
Дата13 марта 2002
СохранностьUNC
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1830 на аукционе Künker - 19 июня 2000
ПродавецKünker
Дата19 июня 2000
СохранностьAU
Цена
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Где продать?

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