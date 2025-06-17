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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

1 шиллинг 1807 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1807 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - 1 шиллинг 1807 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,375)
  • Вес1,083 гр
  • Чистого серебра (0,0131 oz) 0,4061 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC585,268

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал1 шиллинг
  • Год1807
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1 шиллинг 1807 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 4191 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 80 EUR. Торги состоялись 9 октября 2018.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1807 на аукционе Numismática Leilões - 10 августа 2023
ПродавецNumismática Leilões
Дата10 августа 2023
СохранностьVF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1807 на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьVF
Цена
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