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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Монеты Мекленбург-Шверина 1807 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 шиллинг 1807
Средняя цена50 $
Продажи
02
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