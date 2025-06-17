Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
1 шиллинг 1810 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,375)
- Вес1,083 гр
- Чистого серебра (0,0131 oz) 0,4061 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC250,353
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- Номинал1 шиллинг
- Год1810
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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