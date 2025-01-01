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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Монеты Мекленбург-Шверина 1810 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2/3 талера 1810
Средняя цена290 $
Продажи
011
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1810
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
Сехслинг (6 пфеннигов) 1810
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
Дрейлинг (3 пфеннига) 1810
Средняя цена
Продажи
00
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