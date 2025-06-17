Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
2/3 талера 1810 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,750)
- Вес17,323 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9923 гр
- Диаметр34 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC337,688
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- Номинал2/3 талера
- Год1810
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 2/3 талера 1810 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 34529 проданному на аукционе Heritage Auctions за 504 USD. Торги состоялись 16 января 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата13 марта 2020
СохранностьAU
Цена
351 $
Цена в валюте аукциона 315 EUR
Где продать?
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