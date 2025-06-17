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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

2/3 талера 1810 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - 2/3 талера 1810 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - 2/3 талера 1810 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,750)
  • Вес17,323 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9923 гр
  • Диаметр34 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC337,688

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал2/3 талера
  • Год1810
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 2/3 талера 1810 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 34529 проданному на аукционе Heritage Auctions за 504 USD. Торги состоялись 16 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1810 на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2021
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1810 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 13 марта 2020
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата13 марта 2020
СохранностьAU
Цена
351 $
Цена в валюте аукциона 315 EUR
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1810 на аукционе Busso Peus - 17 мая 2019
ПродавецBusso Peus
Дата17 мая 2019
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1810 на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1810 на аукционе Heritage - 17 января 2018
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1810 на аукционе Heritage - 17 января 2018
ПродавецHeritage
Дата17 января 2018
СохранностьMS65 NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1810 на аукционе Felzmann - 8 марта 2017
ПродавецFelzmann
Дата8 марта 2017
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1810 на аукционе Felzmann - 14 декабря 2016
ПродавецFelzmann
Дата14 декабря 2016
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1810 на аукционе Höhn - 25 октября 2014
ПродавецHöhn
Дата25 октября 2014
СохранностьVF
Цена
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1810 на аукционе Goldberg - 30 октября 2009
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1810 на аукционе Goldberg - 30 октября 2009
ПродавецGoldberg
Дата30 октября 2009
СохранностьMS65 NGC
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1810 на аукционе Künker - 22 июня 2004
ПродавецKünker
Дата22 июня 2004
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1810 на аукционе Künker - 13 марта 2002
ПродавецKünker
Дата13 марта 2002
СохранностьXF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2/3 талера 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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