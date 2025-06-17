flag
Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

1 шиллинг 1806 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1806 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - 1 шиллинг 1806 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,375)
  • Вес1,083 гр
  • Чистого серебра (0,0131 oz) 0,4061 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,765,509

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал1 шиллинг
  • Год1806
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1 шиллинг 1806 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 1096 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 150 EUR. Торги состоялись 6 октября 2019.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1806 на аукционе Numismática Leilões - 10 августа 2023
ПродавецNumismática Leilões
Дата10 августа 2023
СохранностьVF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1806 на аукционе WAG - 10 мая 2020
ПродавецWAG
Дата10 мая 2020
СохранностьAU
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1806 на аукционе WAG - 6 октября 2019
ПродавецWAG
Дата6 октября 2019
СохранностьAU
Цена
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1806 на аукционе Künker - 9 февраля 2012
ПродавецKünker
Дата9 февраля 2012
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1806 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1806 на аукционе Künker - 22 июня 2004
ПродавецKünker
Дата22 июня 2004
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Мекленбург-ШверинаКаталог монет Фридриха Франца IМонеты Мекленбург-Шверина 1806 годаВсе мекленбург-шверинские монетымекленбург-шверинские серебряные монетымекленбург-шверинские монеты номиналом 1 шиллингНумизматические аукционы