Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
1 шиллинг 1834 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,312)
- Вес1,114 гр
- Чистого серебра (0,0112 oz) 0,3476 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC117,517
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- Номинал1 шиллинг
- Год1834
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1 шиллинг 1834 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 3564 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 85 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2019.
Сохранность
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