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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

1 шиллинг 1834 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1834 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - 1 шиллинг 1834 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,312)
  • Вес1,114 гр
  • Чистого серебра (0,0112 oz) 0,3476 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC117,517

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал1 шиллинг
  • Год1834
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1 шиллинг 1834 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 3564 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 85 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2019.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1834 на аукционе Höhn - 16 ноября 2024
ПродавецHöhn
Дата16 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1834 на аукционе Teutoburger - 7 декабря 2019
ПродавецTeutoburger
Дата7 декабря 2019
СохранностьUNC
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR

Где продать?

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