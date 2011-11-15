Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
1 шиллинг 1809 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,375)
- Вес1,083 гр
- Чистого серебра (0,0131 oz) 0,4061 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC341,816
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- Номинал1 шиллинг
- Год1809
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1 шиллинг 1809 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 959 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 30 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Где продать?
Для продажи 1 шиллинг 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы