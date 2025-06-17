flag
Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

1 шиллинг 1836 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1836 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - 1 шиллинг 1836 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,312)
  • Вес1,114 гр
  • Чистого серебра (0,0112 oz) 0,3476 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC163,149

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал1 шиллинг
  • Год1836
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1 шиллинг 1836 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 699 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 135 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1836 на аукционе Heritage - 25 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата25 марта 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 159 USD
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1836 на аукционе NUMMUS Olomouc - 4 апреля 2023
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1836 на аукционе NUMMUS Olomouc - 4 апреля 2023
ПродавецNUMMUS Olomouc
Дата4 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 260 CZK
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1836 на аукционе WAG - 8 ноября 2020
ПродавецWAG
Дата8 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1836 на аукционе Höhn - 22 октября 2016
ПродавецHöhn
Дата22 октября 2016
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1836 на аукционе Höhn - 13 января 2016
ПродавецHöhn
Дата13 января 2016
СохранностьAU
Цена
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1836 на аукционе Höhn - 2 августа 2015
ПродавецHöhn
Дата2 августа 2015
СохранностьAU
Цена
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1836 на аукционе Höhn - 1 марта 2015
ПродавецHöhn
Дата1 марта 2015
СохранностьAU
Цена
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1836 на аукционе Höhn - 25 октября 2014
ПродавецHöhn
Дата25 октября 2014
СохранностьAU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Мекленбург-ШверинаКаталог монет Фридриха Франца IМонеты Мекленбург-Шверина 1836 годаВсе мекленбург-шверинские монетымекленбург-шверинские серебряные монетымекленбург-шверинские монеты номиналом 1 шиллингНумизматические аукционы