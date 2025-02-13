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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

Серебряные монеты 1 гульден Карла - Гогенцоллерн-Зигмаринген

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1 гульден 1838-1848

Год Знак Описание Тираж BU Продажи Продажи
1838 D - 0 331838 18,000 0 01839 11,600 0 191840 11,600 0 71841 11,600 0 41842 11,600 1 51843 11,600 0 71844 11,600 0 61845 11,600 0 81846 11,600 0 141847 11,600 0 61848 3,068 0 8
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