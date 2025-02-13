flag
Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

1 гульден 1844 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 1 гульден 1844 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 1 гульден 1844 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 11,600

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1844
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1 гульден 1844 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 1371 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 400 EUR. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Grün (2)
  • Heritage (1)
  • HIRSCH (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • NOA (1)
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1844 на аукционе NOA - October 28, 2024
Продавец NOA
Дата 28 октября 2024
Сохранность XF
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1844 на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU
Цена
430 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1844 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1844 на аукционе Münzen & Medaillen - November 20, 2020
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1844 на аукционе Heritage - October 25, 2015
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1844 на аукционе Heritage - October 25, 2015
Продавец Heritage
Дата 25 октября 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1844 на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 479
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гогенцоллерн-Зигмарингена Каталог монет Карла Монеты Гогенцоллерн-Зигмарингена 1844 года Все гогенцоллерн-зигмарингенские монеты гогенцоллерн-зигмарингенские серебряные монеты гогенцоллерн-зигмарингенские монеты номиналом 1 гульден Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Top lot
Top lot
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Аукцион 13 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть