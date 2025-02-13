Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852
1 гульден 1844 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 11,600
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
- Период Карл
- Номинал 1 гульден
- Год 1844
- Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1 гульден 1844 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 1371 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 400 EUR. Торги состоялись 8 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Grün (2)
- Heritage (1)
- HIRSCH (1)
- Münzen & Medaillen (1)
- NOA (1)
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 25 октября 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 1 гульден 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск