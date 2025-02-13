Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852
1 гульден 1838 года D (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
- Период Карл
- Номинал 1 гульден
- Год 1838
- Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1 гульден 1838 года со знаком D. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 3720 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 950 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
478 $
Цена в валюте аукциона 420 CHF
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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