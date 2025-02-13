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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

1 гульден 1838 года D (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 1 гульден 1838 года D - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 1 гульден 1838 года D - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1838
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1 гульден 1838 года со знаком D. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 3720 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 950 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1838 D на аукционе Numismatica Genevensis - December 10, 2024
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
478 $
Цена в валюте аукциона 420 CHF
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1838 D на аукционе HIRSCH - September 27, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1838 D на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1838 D на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1838 D на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1838 D на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1838 D на аукционе Gärtner - February 20, 2023
Продавец Gärtner
Дата 20 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1838 D на аукционе Heritage Eur - November 18, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1838 D на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1838 D на аукционе HIRSCH - September 24, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1838 D на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1838 D на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1838 D на аукционе HIRSCH - September 25, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1838 D на аукционе HIRSCH - February 13, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1838 D на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1838 D на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1838 D на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1838 D на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1838 D на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1838 D на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1838 D на аукционе Reinhard Fischer - July 17, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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