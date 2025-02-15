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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

1 гульден 1842 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 1 гульден 1842 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 1 гульден 1842 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 11,600

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1842
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1 гульден 1842 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 844 проданному на аукционе Hess Divo за 750 CHF. Торги состоялись 23 октября 2013.

Сохранность
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  • HIRSCH (1)
  • WAG (1)
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1842 на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1842 на аукционе WAG - December 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1842 на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
587 $
Цена в валюте аукциона 470 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1842 на аукционе Hess Divo - October 23, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 23 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1842 на аукционе HIRSCH - February 13, 2025
Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2025
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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