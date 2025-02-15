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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

Монеты Гогенцоллерн-Зигмарингена 1842 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1842
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1 гульден 1842
Средняя цена 520 $
Продажи
1 5
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1842 D
Средняя цена 210 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1842
Средняя цена 220 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 крейцера 1842
Средняя цена 80 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 крейцер 1842
Средняя цена 85 $
Продажи
0 26

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1842
Средняя цена 60 $
Продажи
0 7
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