Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852
6 крейцеров 1842 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)
Фотография: Auktionen Meister & Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,598 гр
- Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 73,500
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
- Период Карл
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1842
- Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
- Монетный двор Висбаден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 6 крейцеров 1842 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 1104 проданному на аукционе Auktionen Meister & Sonntag за 160 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2011.
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Где продать?
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