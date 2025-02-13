flag
Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

6 крейцеров 1842 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1842 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 6 крейцеров 1842 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: Auktionen Meister & Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 73,500

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1842
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Висбаден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 6 крейцеров 1842 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 1104 проданному на аукционе Auktionen Meister & Sonntag за 160 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Sonntag (1)
Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1842 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1842 на аукционе Meister & Sonntag - November 18, 2011
Продавец Meister & Sonntag
Дата 18 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1842 на аукционе Künker - March 14, 2007
Продавец Künker
Дата 14 марта 2007
Сохранность AU
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 64 EUR

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 479
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гогенцоллерн-Зигмарингена Каталог монет Карла Монеты Гогенцоллерн-Зигмарингена 1842 года Все гогенцоллерн-зигмарингенские монеты гогенцоллерн-зигмарингенские серебряные монеты гогенцоллерн-зигмарингенские монеты номиналом 6 крейцеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть