Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852
1 крейцер 1842 года "Тип 1842-1846" (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)
Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,250)
- Вес 0,624 гр
- Чистого серебра (0,005 oz) 0,156 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 120,000
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
- Период Карл
- Номинал 1 крейцер
- Год 1842
- Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
- Монетный двор Висбаден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1 крейцер 1842 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 2018 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 152 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 152 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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