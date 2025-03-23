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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

1 крейцер 1842 года "Тип 1842-1846" (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 1 крейцер 1842 года "Тип 1842-1846" - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 1 крейцер 1842 года "Тип 1842-1846" - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 0,624 гр
  • Чистого серебра (0,005 oz) 0,156 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 120,000

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1842
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Висбаден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1 крейцер 1842 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 2018 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 152 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 крейцер 1842 на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 крейцер 1842 на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 крейцер 1842 на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 152 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 крейцер 1842 на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 крейцер 1842 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 крейцер 1842 на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 крейцер 1842 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 крейцер 1842 на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 крейцер 1842 на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 крейцер 1842 на аукционе WAG - May 16, 2021
Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 крейцер 1842 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 крейцер 1842 на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 крейцер 1842 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 13, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 крейцер 1842 на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 крейцер 1842 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 крейцер 1842 на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 крейцер 1842 на аукционе Künker - July 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июля 2018
Сохранность AU
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 крейцер 1842 на аукционе Künker - May 16, 2018
Продавец Künker
Дата 16 мая 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 крейцер 1842 на аукционе Künker - September 26, 2017
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 крейцер 1842 на аукционе Busso Peus - November 6, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 6 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 крейцер 1842 на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 крейцер 1842 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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