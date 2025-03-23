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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

2 талера 1842 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 2 талера 1842 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 2 талера 1842 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 2,857

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 2 талера
  • Год 1842
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 2 талера 1842 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 714 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2300 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1842 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
787 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1842 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
1453 $
Цена в валюте аукциона 1350 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1842 на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1842 на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1842 на аукционе Russiancoin - January 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1842 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1842 на аукционе Reinhard Fischer - September 26, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1842 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1842 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1842 на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1842 на аукционе WAG - May 11, 2014
Продавец WAG
Дата 11 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1842 на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1842 на аукционе Grün - May 16, 2012
Продавец Grün
Дата 16 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1842 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1842 на аукционе Künker - March 16, 2011
Продавец Künker
Дата 16 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1842 на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1842 на аукционе Künker - June 23, 2009
Продавец Künker
Дата 23 июня 2009
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1842 на аукционе Künker - March 16, 2006
Продавец Künker
Дата 16 марта 2006
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1842 на аукционе UBS - September 11, 2001
Продавец UBS
Дата 11 сентября 2001
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 талера 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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