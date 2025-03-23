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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

3 крейцера 1842 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 3 крейцера 1842 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 3 крейцера 1842 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 71,700

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1842
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Висбаден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 3 крейцера 1842 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 1188 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 100 EUR. Торги состоялись 7 мая 2019.

Сохранность
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 3 крейцера 1842 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 3 крейцера 1842 на аукционе Künker - May 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 3 крейцера 1842 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 3 крейцера 1842 на аукционе Künker - September 25, 2006
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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