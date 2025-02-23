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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

1/2 гульдена 1842 года D (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1842 года D - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 1/2 гульдена 1842 года D - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 11,600

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1842
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1/2 гульдена 1842 года со знаком D. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 878 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 400 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2017.

Сохранность
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  • Münzen Gut-Lynt (1)
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  • WAG (1)
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1842 D на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 7500 RUB
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1842 D на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1842 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1842 D на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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