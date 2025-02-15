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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

Серебряные монеты 1/2 гульдена Карла - Гогенцоллерн-Зигмаринген

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1/2 гульдена 1838-1848

Год Знак Описание Тираж BU Продажи Продажи
1838 D 11,800 0 181839 D 11,600 0 11840 D 11,600 0 41841 D 11,600 0 81842 D 11,600 0 41843 D 11,600 0 41844 D 11,600 0 31845 D 11,600 0 81846 D 11,600 0 51847 D 3,068 0 71848 D 3,068 0 4
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