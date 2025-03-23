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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

1/2 гульдена 1843 года D (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1843 года D - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 1/2 гульдена 1843 года D - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 11,600

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1843
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1/2 гульдена 1843 года со знаком D. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 879 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 450 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1843 D на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1843 D на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
523 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1843 D на аукционе Heritage - October 25, 2015
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1843 D на аукционе Heritage - October 25, 2015
Продавец Heritage
Дата 25 октября 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1843 D на аукционе WAG - February 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
******
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