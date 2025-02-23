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Гогенцоллерн-Зигмаринген
1843
Гогенцоллерн-Зигмаринген
Период:
1838-1852
1838-1852
Карл
1838-1848
Карл Антон
1848-1849
Фридрих Вильгельм IV
1852-1852
Главная
Каталог
Гогенцоллерн-Зигмаринген
1843
Монеты Гогенцоллерн-Зигмарингена 1843 года
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Серебро
Серебряные монеты
2 талера 1843
Средняя цена
800 $
Продажи
0
16
1 гульден 1843
Средняя цена
230 $
Продажи
0
7
1/2 гульдена 1843 D
Средняя цена
220 $
Продажи
0
4
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Гогенцоллерн-Зигмаринген
Период
1838-1852
Категория
Зактрыть
???
Гогенцоллерн-Зигмаринген
Период
1838-1852
Карл
1838-1848
Карл Антон
1848-1849
Фридрих Вильгельм IV
1852-1852
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