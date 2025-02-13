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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

1 гульден 1843 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 1 гульден 1843 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 1 гульден 1843 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 11,600

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1843
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1 гульден 1843 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 885 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 460 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2017.

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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1843 на аукционе Künker - November 8, 2024
Продавец Künker
Дата 8 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1843 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1843 на аукционе WCN - November 3, 2022
Продавец WCN
Дата 3 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1843 на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1843 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1843 на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1843 на аукционе Stack's - July 19, 2007
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1843 на аукционе Stack's - July 19, 2007
Продавец Stack's
Дата 19 июля 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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