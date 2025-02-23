Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852
2 талера 1843 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 2,857
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
- Период Карл
- Номинал 2 талера
- Год 1843
- Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 2 талера 1843 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 3658 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1250 EUR. Торги состоялись 8 марта 2005.
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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