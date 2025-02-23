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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

2 талера 1843 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 2 талера 1843 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 2 талера 1843 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 2,857

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 2 талера
  • Год 1843
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 2 талера 1843 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 3658 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1250 EUR. Торги состоялись 8 марта 2005.

Сохранность
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1843 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
624 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1843 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
806 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1843 на аукционе WCN - February 29, 2024
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1843 на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1843 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1843 на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1843 на аукционе Künker - June 24, 2015
Продавец Künker
Дата 24 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1843 на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1843 на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1843 на аукционе Busso Peus - November 4, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1843 на аукционе Westfälische - September 13, 2011
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1843 на аукционе Künker - June 20, 2011
Продавец Künker
Дата 20 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1843 на аукционе Künker - February 5, 2009
Продавец Künker
Дата 5 февраля 2009
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1843 на аукционе Künker - March 8, 2005
Продавец Künker
Дата 8 марта 2005
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1843 на аукционе Künker - March 13, 2002
Продавец Künker
Дата 13 марта 2002
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1843 на аукционе Künker - October 10, 2001
Продавец Künker
Дата 10 октября 2001
Сохранность AU
Цена
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