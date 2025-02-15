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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

1/2 гульдена 1847 года D (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1847 года D - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 1/2 гульдена 1847 года D - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 3,068

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1847
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1/2 гульдена 1847 года со знаком D. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 13415 проданному на аукционе Heritage Auctions за 978 USD. Торги состоялись 2 июня 2005.

Сохранность
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  • UBS (1)
  • WAG (1)
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1847 D на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность VF
Цена
122 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1847 D на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
314 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1847 D на аукционе Reinhard Fischer - July 17, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 июля 2016
Сохранность VF
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1847 D на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1847 D на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2011
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1847 D на аукционе Künker - March 16, 2006
Продавец Künker
Дата 16 марта 2006
Сохранность AU
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1847 D на аукционе UBS - September 11, 2001
Продавец UBS
Дата 11 сентября 2001
Сохранность AU
Цена

Где продать?

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