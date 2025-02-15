Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852
1/2 гульдена 1847 года D (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,303 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 3,068
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
- Период Карл
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1847
- Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1/2 гульдена 1847 года со знаком D. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 13415 проданному на аукционе Heritage Auctions за 978 USD. Торги состоялись 2 июня 2005.
Сохранность
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