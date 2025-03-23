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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

Монеты Гогенцоллерн-Зигмарингена 1847 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1847
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
2 гульдена 1847 D
Средняя цена 750 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
1 гульден 1847
Средняя цена 320 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1847 D
Средняя цена 140 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1847
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 крейцера 1847
Средняя цена 75 $
Продажи
0 6
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