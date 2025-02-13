Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852
2 гульдена 1847 года D (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,211 гр
- Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 9,206
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
- Период Карл
- Номинал 2 гульдена
- Год 1847
- Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 2 гульдена 1847 года со знаком D. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 876 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1750 EUR. Торги состоялись 6 октября 2024.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (2)
- Cayón (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (4)
- HIRSCH (1)
- Höhn (2)
- Künker (17)
- Möller (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Rauch (1)
- Reinhard Fischer (1)
- Sonntag (1)
- Teutoburger (2)
- UBS (1)
- WAG (6)
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где продать?
Для продажи 2 гульдена 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск