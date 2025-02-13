flag
Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

2 гульдена 1847 года D (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 2 гульдена 1847 года D - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 2 гульдена 1847 года D - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,211 гр
  • Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 9,206

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1847
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 2 гульдена 1847 года со знаком D. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 876 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1750 EUR. Торги состоялись 6 октября 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (4)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (2)
  • Künker (17)
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (2)
  • UBS (1)
  • WAG (6)
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1847 D на аукционе WAG - October 6, 2024
Продавец WAG
Дата 6 октября 2024
Сохранность AU
Цена
1922 $
Цена в валюте аукциона 1750 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1847 D на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность AU
Цена
967 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1847 D на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1847 D на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1847 D на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1847 D на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1847 D на аукционе Reinhard Fischer - May 30, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1847 D на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1847 D на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1847 D на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1847 D на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1847 D на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1847 D на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1847 D на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1847 D на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1847 D на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1847 D на аукционе Künker - March 16, 2016
Продавец Künker
Дата 16 марта 2016
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1847 D на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 14, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 14 января 2016
Сохранность VF
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1847 D на аукционе Rauch - December 9, 2015
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1847 D на аукционе Teutoburger - February 28, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1847 D на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 479
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гогенцоллерн-Зигмарингена Каталог монет Карла Монеты Гогенцоллерн-Зигмарингена 1847 года Все гогенцоллерн-зигмарингенские монеты гогенцоллерн-зигмарингенские серебряные монеты гогенцоллерн-зигмарингенские монеты номиналом 2 гульдена Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ferrarese
Аукцион 23 февр. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ferrarese
Аукцион 23 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть