Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852
1 гульден 1847 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 11,600
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
- Период Карл
- Номинал 1 гульден
- Год 1847
- Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1 гульден 1847 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 876 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 490 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2020.
Сохранность
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