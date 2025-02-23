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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

1 гульден 1847 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 1 гульден 1847 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 1 гульден 1847 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 11,600

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1847
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1 гульден 1847 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 876 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 490 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2020.

Сохранность
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1847 на аукционе Katz - August 30, 2024
Продавец Katz
Дата 30 августа 2024
Сохранность XF
Цена
178 $
Цена в валюте аукциона 161 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1847 на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
596 $
Цена в валюте аукциона 490 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1847 на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1847 на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1847 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1847 на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2011
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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