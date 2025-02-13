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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

2 талера 1847 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 2 талера 1847 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 2 талера 1847 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 2,000

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 2 талера
  • Год 1847
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 2 талера 1847 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 2609 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2000 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1847 на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1611 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1847 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
1470 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1847 на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1847 на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1847 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1847 на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1847 на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1847 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1847 на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1847 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1847 на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1847 на аукционе Möller - November 6, 2017
Продавец Möller
Дата 6 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1847 на аукционе Reinhard Fischer - July 17, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 июля 2016
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1847 на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1847 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1847 на аукционе HIRSCH - May 9, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 9 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1847 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1847 на аукционе Westfälische - September 17, 2013
Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1847 на аукционе Westfälische - September 17, 2013
Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1847 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1847 на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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