Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852
2 талера 1847 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 2,000
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
- Период Карл
- Номинал 2 талера
- Год 1847
- Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 2 талера 1847 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 2609 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2000 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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