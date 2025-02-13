flag
Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

6 крейцеров 1847 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

no image
no image

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1847
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Висбаден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 479
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гогенцоллерн-Зигмарингена Каталог монет Карла Монеты Гогенцоллерн-Зигмарингена 1847 года Все гогенцоллерн-зигмарингенские монеты гогенцоллерн-зигмарингенские серебряные монеты гогенцоллерн-зигмарингенские монеты номиналом 6 крейцеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
InAsta S.p.A.
Аукцион 20 февр. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть