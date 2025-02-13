Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852
6 крейцеров 1847 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,598 гр
- Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
- Период Карл
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1847
- Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
- Монетный двор Висбаден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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