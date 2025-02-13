Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852
1/2 гульдена 1841 года D (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,303 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 11,600
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
- Период Карл
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1841
- Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1/2 гульдена 1841 года со знаком D. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 907 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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