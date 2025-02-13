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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

1/2 гульдена 1841 года D (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1841 года D - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 1/2 гульдена 1841 года D - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 11,600

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1841
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1/2 гульдена 1841 года со знаком D. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 907 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • WAG (1)
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1841 D на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1841 D на аукционе HIRSCH - September 25, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1841 D на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1841 D на аукционе Jean ELSEN - September 10, 2016
Продавец Jean ELSEN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1841 D на аукционе Höhn - May 3, 2015
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1841 D на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1841 D на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1841 D на аукционе Künker - September 25, 2006
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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