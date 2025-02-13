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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

Монеты Гогенцоллерн-Зигмарингена 1841 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1841
Средняя цена 980 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
1 гульден 1841
Средняя цена 170 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1841 D
Средняя цена 150 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1841
Средняя цена 230 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 крейцера 1841
Средняя цена 3900 $
Продажи
0 4
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