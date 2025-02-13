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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

2 талера 1841 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 2 талера 1841 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 2 талера 1841 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 2,857

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 2 талера
  • Год 1841
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 2 талера 1841 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 216 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2900 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

Сохранность
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1841 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
760 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1841 на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
802 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1841 на аукционе VL Nummus - February 10, 2024
Продавец VL Nummus
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1841 на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1841 на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1841 на аукционе Sonntag - November 26, 2019
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1841 на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1841 на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1841 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1841 на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1841 на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1841 на аукционе WAG - March 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1841 на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1841 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1841 на аукционе Künker - April 7, 2016
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1841 на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1841 на аукционе Höhn - September 14, 2013
Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1841 на аукционе Teutoburger - September 7, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1841 на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1841 на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1841 на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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