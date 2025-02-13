Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852
2 талера 1841 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 2,857
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
- Период Карл
- Номинал 2 талера
- Год 1841
- Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 2 талера 1841 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 216 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2900 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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