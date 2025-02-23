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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

3 крейцера 1841 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 3 крейцера 1841 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 3 крейцера 1841 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 68,400

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1841
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Висбаден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 3 крейцера 1841 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 1265 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.

Сохранность
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 3 крейцера 1841 на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность UNC
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 3 крейцера 1841 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
6322 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 3 крейцера 1841 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 3 крейцера 1841 на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность XF
Цена
******
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