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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

1 гульден 1841 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 1 гульден 1841 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 1 гульден 1841 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 11,600

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1841
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1 гульден 1841 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 4122 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 150 EUR. Торги состоялись 5 сентября 2014.

Сохранность
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  • UBS (1)
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1841 на аукционе Künker - November 8, 2024
Продавец Künker
Дата 8 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1841 на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1841 на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1841 на аукционе UBS - September 11, 2001
Продавец UBS
Дата 11 сентября 2001
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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