Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852
6 крейцеров 1841 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,598 гр
- Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 75,000
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
- Период Карл
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1841
- Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
- Монетный двор Висбаден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 6 крейцеров 1841 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 965 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 320 EUR. Торги состоялись 12 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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