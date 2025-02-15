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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

6 крейцеров 1841 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1841 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 6 крейцеров 1841 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 75,000

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1841
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Висбаден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 6 крейцеров 1841 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 965 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 320 EUR. Торги состоялись 12 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1841 на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
341 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1841 на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1841 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - December 28, 2013
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 28 декабря 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

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