Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852
1/2 гульдена 1846 года D (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,303 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 11,600
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
- Период Карл
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1846
- Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1/2 гульдена 1846 года со знаком D. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 1148 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 120 EUR. Торги состоялись 11 февраля 2018.
Сохранность
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Где продать?
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