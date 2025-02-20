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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

1/2 гульдена 1846 года D (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1846 года D - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 1/2 гульдена 1846 года D - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 11,600

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1846
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1/2 гульдена 1846 года со знаком D. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 1148 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 120 EUR. Торги состоялись 11 февраля 2018.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Künker (1)
  • UBS (1)
  • WAG (2)
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1846 D на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1846 D на аукционе WAG - February 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
147 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1846 D на аукционе WAG - November 10, 2013
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1846 D на аукционе Künker - March 16, 2006
Продавец Künker
Дата 16 марта 2006
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1846 D на аукционе UBS - September 11, 2001
Продавец UBS
Дата 11 сентября 2001
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

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