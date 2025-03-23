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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

Монеты Гогенцоллерн-Зигмарингена 1846 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1846
Средняя цена 1700 $
Продажи
1 35
Аверс
Реверс
2 гульдена 1846 D
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
1 гульден 1846
Средняя цена 490 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1846 D
Средняя цена 120 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1846
Средняя цена 110 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
3 крейцера 1846
Средняя цена 80 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 крейцер 1846
Средняя цена 90 $
Продажи
0 6

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1846
Средняя цена 80 $
Продажи
0 4
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