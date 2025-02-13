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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

3 крейцера 1846 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 3 крейцера 1846 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 3 крейцера 1846 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 126,200

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1846
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Висбаден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 3 крейцера 1846 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 1104 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 75 EUR. Торги состоялись 7 июня 2020.

Сохранность
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 3 крейцера 1846 на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность AU
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 3 крейцера 1846 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 21, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
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