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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

1 крейцер 1846 года "Тип 1842-1846" (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 1 крейцер 1846 года "Тип 1842-1846" - цена монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 1 крейцер 1846 года "Тип 1842-1846" - цена монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 54,900

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1846
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Висбаден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1 крейцер 1846 года. Это медная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 2198 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 125 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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  • WAG (2)
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 крейцер 1846 на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 крейцер 1846 на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность XF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 крейцер 1846 на аукционе WAG - June 3, 2018
Продавец WAG
Дата 3 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 крейцер 1846 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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