Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852
1 крейцер 1846 года "Тип 1842-1846" (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 54,900
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
- Период Карл
- Номинал 1 крейцер
- Год 1846
- Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
- Монетный двор Висбаден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1 крейцер 1846 года. Это медная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 2198 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 125 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
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