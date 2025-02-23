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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

2 талера 1846 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 2 талера 1846 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 2 талера 1846 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 6,600

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 2 талера
  • Год 1846
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 2 талера 1846 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 3210 проданному на аукционе Auction World за 900000 JPY. Торги состоялись 15 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1846 на аукционе BAC - October 1, 2024
Продавец BAC
Дата 1 октября 2024
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1846 на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1074 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1846 на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1846 на аукционе Stack's - October 15, 2023
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1846 на аукционе Stack's - October 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 850 USD
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1846 на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1846 на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1846 на аукционе Künker - June 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1846 на аукционе Auction World - April 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1846 на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1846 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1846 на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1846 на аукционе Nihon - December 15, 2019
Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1846 на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1846 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1846 на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1846 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1846 на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1846 на аукционе WAG - March 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1846 на аукционе Nihon - December 10, 2017
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1846 на аукционе Sonntag - December 1, 2015
Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1846 на аукционе WAG - December 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1846 на аукционе BAC - February 18, 2025
Продавец BAC
Дата 18 февраля 2025
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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