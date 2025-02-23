Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852
2 талера 1846 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 6,600
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
- Период Карл
- Номинал 2 талера
- Год 1846
- Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 2 талера 1846 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 3210 проданному на аукционе Auction World за 900000 JPY. Торги состоялись 15 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 850 USD
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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