Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852
2 гульдена 1846 года D (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,211 гр
- Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 9,206
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
- Период Карл
- Номинал 2 гульдена
- Год 1846
- Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 2 гульдена 1846 года со знаком D. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 31257 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3360 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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