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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

2 гульдена 1846 года D (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 2 гульдена 1846 года D - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 2 гульдена 1846 года D - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,211 гр
  • Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 9,206

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1846
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 2 гульдена 1846 года со знаком D. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 31257 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3360 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1846 D на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1846 D на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
376 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1846 D на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1846 D на аукционе Busso Peus - April 26, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1846 D на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1846 D на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1846 D на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1846 D на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1846 D на аукционе Russiancoin - January 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1846 D на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1846 D на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1846 D на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1846 D на аукционе SINCONA - May 22, 2019
Продавец SINCONA
Дата 22 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1846 D на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1846 D на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1846 D на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1846 D на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1846 D на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1846 D на аукционе Rauch - March 24, 2017
Продавец Rauch
Дата 24 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1846 D на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1846 D на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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