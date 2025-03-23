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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

1 крейцер 1846 года "Тип 1842-1846" (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 1 крейцер 1846 года "Тип 1842-1846" - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 1 крейцер 1846 года "Тип 1842-1846" - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 0,624 гр
  • Чистого серебра (0,005 oz) 0,156 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 60,000

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1846
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Висбаден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1 крейцер 1846 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 907 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 115 EUR. Торги состоялись 19 сентября 2018.

Сохранность
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  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Teutoburger (2)
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 крейцер 1846 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 72 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 крейцер 1846 на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 крейцер 1846 на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 крейцер 1846 на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 крейцер 1846 на аукционе Teutoburger - May 24, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 крейцер 1846 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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