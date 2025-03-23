Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852
1 крейцер 1846 года "Тип 1842-1846" (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,250)
- Вес 0,624 гр
- Чистого серебра (0,005 oz) 0,156 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 60,000
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
- Период Карл
- Номинал 1 крейцер
- Год 1846
- Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
- Монетный двор Висбаден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1 крейцер 1846 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 907 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 115 EUR. Торги состоялись 19 сентября 2018.
Сохранность
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 72 EUR
Где продать?
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