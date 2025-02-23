flag
Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

1 гульден 1846 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 1 гульден 1846 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 1 гульден 1846 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 11,600

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1846
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1 гульден 1846 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 2210 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1050 EUR. Торги состоялись 2 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Grün (3)
  • Hess Divo (1)
  • Höhn (1)
  • Kricheldorf (1)
  • Künker (2)
  • Möller (3)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1846 на аукционе Münzen Gut-Lynt - December 1, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1846 на аукционе Grün - November 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 ноября 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1846 на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1846 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
1101 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1846 на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1846 на аукционе Möller - April 9, 2018
Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1846 на аукционе Möller - November 6, 2017
Продавец Möller
Дата 6 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1846 на аукционе Möller - June 9, 2017
Продавец Möller
Дата 9 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1846 на аукционе Kricheldorf - February 21, 2017
Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1846 на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1846 на аукционе Hess Divo - October 23, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 23 октября 2013
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1846 на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1846 на аукционе Künker - June 22, 2004
Продавец Künker
Дата 22 июня 2004
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1846 на аукционе UBS - September 11, 2001
Продавец UBS
Дата 11 сентября 2001
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 479
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гогенцоллерн-Зигмарингена Каталог монет Карла Монеты Гогенцоллерн-Зигмарингена 1846 года Все гогенцоллерн-зигмарингенские монеты гогенцоллерн-зигмарингенские серебряные монеты гогенцоллерн-зигмарингенские монеты номиналом 1 гульден Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Studio Numismatico Raffaele Negrini
Аукцион 23 февр. 2025
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Top lot
Top lot
Studio Numismatico Raffaele Negrini
Аукцион 23 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть