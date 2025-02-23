Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852
1 гульден 1846 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)
Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 11,600
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
- Период Карл
- Номинал 1 гульден
- Год 1846
- Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1 гульден 1846 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 2210 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1050 EUR. Торги состоялись 2 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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