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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

1/2 гульдена 1839 года D (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1839 года D - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 1/2 гульдена 1839 года D - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 11,600

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1839
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1/2 гульдена 1839 года со знаком D. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 2810 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 340 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.

Сохранность
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1839 D на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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