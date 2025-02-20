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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

Монеты Гогенцоллерн-Зигмарингена 1839 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1839
Средняя цена 240 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1839 D
Средняя цена 350 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1839
Средняя цена 180 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 крейцера 1839
Средняя цена 200 $
Продажи
0 1
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